إصابة بطل سباق إيطاليا للدراجات في حادث سيارة

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سيحتاج نايرو كينتانا بطل سباق إيطاليا للدراجات السابق للراحة لمدة أسبوعين بعد أن صدمته سيارة خلال تدريب في كولومبيا مساء الجمعة.

وسقطت الكولومبي كينتانا (30 عاما)، الفائز بسباق إيطاليا 2014 وإسبانيا 2016 والمركز الثاني مرتين في سباق فرنسا، أرضا بعد اصطدامه بسيارة تجاوزت فريق الدعم التابع له في منطقة بوكايا.

وكان فريق أركيا-سامسيك الفرنسي الذي يدافع كينتانا عن ألوانه قد عبر عن خشيته من تعرضه لإصابة محتملة في ركبته لكن المتسابق الكولومبي قال إنه أصيب بخدوش في ذراعه اليسرى وبجروح في ركبته اليمنى وساقه اليسرى.

وقال كينتانا ”التقرير الطبي أفاد بأن ركبتي متورمة لكن لحسن الحظ أبلغونا أنه لا يوجد شيء خطير. بالطبع الآن يجب الراحة لمدة أسبوعين وانتظار الشفاء“.

ومن المقرر أن يستأنف كينتانا المنافسات في سباق بفرنسا في السابع من اغسطس اب المقبل.