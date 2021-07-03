السودان: طالبنا مجلس الأمن بدفع مفاوضات سد النهضة للتوصل إلى اتفاق في غضون 6 أشهر

التقى وكيل وزارة الخارجية السودانية، السفير محمد شريف، اليوم الأحد، بمجموعة السفراء الأفارقة المعتمدين لدى السودان، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء السودانية «سونا».

وقدم وكيل الوزارة تنويرًا عن مجمل التطورات السياسية بالبلاد، وما تم إنجازه فيما يتعلق باتفاقية سلام جوبا ومفاوضات الحكومة الجارية مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، كما قدم شرحا وافيا عن مبادرة رئيس الوزراء لإنجاح الفترة الانتقالية والتعاطي مع الأزمات السياسية والعمل على إصلاح القطاعات الأمنية والعسكرية والعدلية والاقتصادية وإقرار الأمن والسلام ومحاربة الفساد والإسراع في تكوين المجلس التشريعي.

من ناحية أخرى أطلع «شريف» السفراء على موقف السودان الثابت من سد النهضة، والقائم على ضرورة الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم لجميع الأطراف فيما يتعلق بملء وتشغيل السد، مؤكدا التزام السودان بالمفاوضات تحت رئاسة الاتحاد الإفريقي مع تعزيز دور المراقبين من المجتمع الدولي.

وأوضح أن طلب السودان بعقد جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي يهدف إلى تعزيز دور المجتمع الدولي لحث الأطراف الثلاثة للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف في إطار زمني لا يتجاوز الستة أشهر، آخذين بالاعتبار ما تم التوافق عليه مسبقا.

وثمن دور كل من جمهوريتي جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية لجهودهما لإنجاح المفاوضات بين الأطراف الثلاثة، معبرا عن تطلعه إلى دعم كافة الدول الإفريقية لموقف السودان بشأن سد النهضة.