رئيس المجلس الأوروبي يحث إسرائيل على احترام القانون الدولي وعدم شن عملية برية في رفح

دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الحكومة الإسرائيلية إلى احترام القانون الإنساني الدولي، وحثها على عدم شن عملية برية في مدينة رفح الفلسطينية.

ونوه في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء السبت، أن «أوامر إخلاء المدنيين المحاصرين في رفح إلى مناطق غير آمنة أمر غير مقبول».

وشدد على أهمية عمل المعابر بكامل طاقتها، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى القطاع، في ظل المخاوف من «مجاعة مستعرة».

وأشار إلى أهمية بذل الجهود اللازمة للتوصل إلى اتفاق يفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، مؤكدًا التزام الاتحاد الأوروبي بالسلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين. وأضاف: «إن إنشاء دولة فلسطين القابلة للحياة أمر أساسي في هذا الصدد، تعيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل، كما ورد في قرارات الأمم المتحدة».

Evacuation orders for civilians trapped in Rafah to unsafe zones are unacceptable.



We call on the Israeli government to respect international humanitarian law and urge not to undertake a ground operation in #Rafah.



Crossing points must be fully functioning and allow essential…