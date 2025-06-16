وزير الأوقاف وشيخ مشايخ الطرق الصوفية يبحثان التعاون في تجديد الخطاب الديني

استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية وزعيم الأغلبية في مجلس النواب، لبحث سبل التنسيق والتعاون البنّاء بين الوزارة ومشيخة الطرق الصوفية.

وفي مستهل اللقاء، رحّب وزير الأوقاف بالدكتور القصبي، مشيدًا بدوره في خدمة الدين والوطن، ونشر الفكر المعتدل المستنير.

وتناول اللقاء عددًا من القضايا المهمة، من بينها تجديد الخطاب الديني، وتعزيز دور الطرق الصوفية في دعم القيم الأخلاقية والروحية داخل المجتمع، فضلًا عن التأكيد على أهمية مواجهة الفكر المتطرف من خلال نشر خطاب ديني متوازن يرسخ مفاهيم الانتماء والمواطنة.

وأكد وزير الأوقاف أهمية الدور الوطني الذي تضطلع به الطرق الصوفية في الحفاظ على هوية المجتمع، ونشر ثقافة السلام والمحبة، مشيرًا إلى استمرار التنسيق الكامل مع مشيخة الطرق الصوفية، ودعم الجهود الرامية إلى تنمية الذوق العام وترسيخ القيم الأخلاقية الرفيعة. كما نوّه إلى أن الوزارة ترحب بالتعاون مع مختلف المؤسسات والرموز الدينية الوطنية، بما يسهم في تعزيز تماسك النسيج المجتمعي المصري.

من جانبه، أعرب شيخ مشايخ الطرق الصوفية عن تقديره لجهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، مثمِّنًا المبادرات التوعوية التي تتبناها الوزارة في المساجد والمنتديات الثقافية والدعوية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والرموز والمؤسسات الدينية، بهدف تحقيق تكامل الجهود في خدمة الدين والوطن.