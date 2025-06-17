صحة غزة: 51 شهيدا و200 إصابة بين منتظري المساعدات في خانيونس

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء، بسقوط 51 شهيدا و200 مصاب، بينهم 20 حالة خطيرة جدا، إثر إطلاق نيران إسرائيلية على منتظري المساعدات في خانيونس بجنوب غزة.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك، إن "حصيلة مجزرة الاحتلال بحق المواطنين الذين ينتظرون المساعدات في منطقة التحلية بمحافظة خانيونس صباح اليوم، حيث وصل لمجمع ناصر الطبي حتى اللحظة 51 شهيد وأكثر من 200 إصابة، بينهم 20 حالة خطيرة جدا".

وأضافت الوزارة أن "أقسام الطوارئ والعناية المركزة والعمليات تشهد حالة من الاكتظاظ الشديد مع وصول العدد الكبير من الإصابات والشهداء"، لافتا إلى أن "الطواقم الطبية تعمل ضمن أرصدة محدودة من الأدوية والمهام الطبية المنقذه للحياة".

وقال شهود عيان فلسطينيون لوكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارة جوية على منزل قريب قبل أن تفتح النار على الحشد في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال، إن الجنود رصدوا تجمعا قرب شاحنة مساعدات كانت عالقة في خان يونس، قرب مكان تنشط فيه القوات الإسرائيلية. وأقر الجيش بوقوع "عدة قتلى وجرحى" فيما فتح الإسرائيليون النار على الحشد الذي أخذ يقترب، حسبما ذكرت وكالة (أ ب).

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الأشخاص الذين استشهدوا كانوا ينتظرون حصص العام القادمة في قوافل أممية، وفقا لوكالة (أ ب).

وأعلنت هيئة تنظيم الاتصالات الفلسطينية اليوم في رام الله بالضفة الغربية أن ضربات إسرائيلية قطعت خدمة الهواتف الثابتة وخدمة الإنترنت في وسط قطاع غزة وجنوبه، حسبما ذكرت وكالة (أ ب).