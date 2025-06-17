بريطانيا تنشر مقاتلات إضافية في الشرق الأوسط

وزير الدفاع جون هيلي اعتبر إرسال المقاتلات ردا عملياتيا يهدف إلى "حماية الأفراد وطمأنة الشركاء وتعزيز الحاجة الملحة لخفض التوتر"

أعلن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، الثلاثاء، نشر مقاتلات إضافية تابعة لسلاح الجو الملكي في الشرق الأوسط، لتعزيز الحماية من "أي تهديد إيراني محتمل".

وبحسب إعلام بريطاني، قال هيلي في تصريحات خلال مؤتمر عقد في "المعهد الملكي للخدمات المتحدة"، إن المقاتلات البريطانية بدأت الوصول إلى الشرق الأوسط، وإنه سيتم إرسال مزيد منها في الأيام المقبلة.

واعتبر أن إرسال المقاتلات البريطانية للمنطقة رد عملياتي يهدف إلى "حماية الأفراد وطمأنة الشركاء وتعزيز الحاجة الملحة لخفض التوتر".

وتجنب هيلي الإجابة بوضوح عن سؤال بخصوص ما إذا كانت المقاتلات البريطانية ستُستخدم للدفاع عن إسرائيل، أو ستشارك في غارات جوية أمريكية محتملة ضد إيران مستقبلا.

وذكر أن المقاتلات نُشرت لتعزيز حماية الوجود العسكري البريطاني في إدارة جنوب قبرص الرومية وسلطنة عمان من "أي تهديد يمكن أن يصدر من إيران".

ودعا وزير الدفاع البريطاني الأطراف إلى ضبط النفس، مؤكدا أن الحل الدبلوماسي هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم.

وسبق أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قراره نشر مقاتلات تابعة لسلاح الجو الملكي في الشرق الأوسط لتقديم الدعم في حال حدوث أي طارئ.

ومنذ فجر الجمعة الماضي، تشن إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران يشمل قصف منشآت نووية، وقواعد صواريخ، واغتيال قادة عسكريين، وعلماء نوويين، ما أسفر عن 224 قتيلا و1277 جريحا، فيما ترد طهران بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة، خلفت نحو 24 قتيلا ومئات المصابين.

وتلوح في الأفق مخاطر توسيع الصراع مع تقارير غربية وعبرية عن إمكانية انضمام الولايات المتحدة إلى إسرائيل في عدوانها على إيران، بالتزامن مع تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا خلالها طهران إلى الاستسلام دون أي شروط، ولوح بإمكانية استهداف المرشد الأعلى علي خامنئي.