بيريرا: هناك ضغوط كبيرة كانت تمارس على الحكام في مصر

أكد فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم أن هناك ضغوطًا كبيرة كانت تمارس على الحكام في مصر.

وقال فيتور بيريرا في تصريحات لبرنامج التريند على قناة الأهلي: "هناك ضغوط كبيرة كانت تمارس على الحكام في مصر، ومجاملات كثيرة من الأندية وليس الأفراد فقط".

وأضاف خبير التحكيم البرتغالي: "لقد كنا نعقد معسكرات ودورات تدريبية، ولكن لم تكن تظهر إعلاميا، لأن ذلك كان من مصلحة بعض الأشخاص داخل اتحاد الكرة".

وتابع: "سبب اختيار إبراهيم نور الدين الحكم السابق ضمن لجنة الحكام؟ لقد عقدت جلسة وتحدثت معه ووجدت أنه يمتلك خبرات، وسيفيد الحكام الأصغر سنا، والأقل خبرة، ولذلك اخترته في لجنة الحكام لأنه يملك خبرات كبيرة".

وأتم فيتور بيريرا تصريحاته قائلًا: "رسالتي للكولومبي أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام حاليًا؟ هو صديق لي وأثق أنه سيستطيع أن يحقق نجاحات لم أحققها، أنصحه بالعمل على النظام الذي أعهده منه، لكي يستطيع مساعدة الحكام المصريين".