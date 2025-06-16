مجموعة الأهلي - بورتو وبالميراس يتعادلان في مباراة رائعة

تعادل نادي بورتو البرتغالي سلبيًا مع بالميراس البرازيلي، في المباراة التي جمعت الفريقين، صباح اليوم الإثنين، لحساب منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب ميتلايف جيدة المستوى في نيوجيرسي، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجرياتها، مع أفضلية نسبية من جانب فريق بالميراس.

وكانت أبرز فرص المباراة في الدقيقة 41 من الشوط الأول لصالح فريق بالميراس، بعد كرة عرضية أرضية، تابعها لاعبو الفريق البرازيلي بتسديدتين تصدى لهما حارس مرمى بورتو، وتصويبة أخرى، أبعدها دفاع الفريق البرتغالي.

وحاول لاعبو الفريقين في الشوط الثاني من تحقيق الانتصار عن طريق العديد من الفرص، التي تصدى لها خطوط الدفاع، مع تألق من كلا الحارسين.

وبتلك النتيجة، يحصل فريقا بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي على نقطة، يتساويان بهما مع الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، في المجموعة الأولى من كأس العالم للأندية 2025.

وتضم المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية 2025، الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية، مع فرق الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.