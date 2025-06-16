 مصادر عبرية: هجوم إيراني يمني وشيك على إسرائيل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصادر عبرية: هجوم إيراني يمني وشيك على إسرائيل

وكالات
نشر في: الإثنين 16 يونيو 2025 - 1:29 ص | آخر تحديث: الإثنين 16 يونيو 2025 - 1:29 ص

أفادت مصادر إسرائيلية بأن هجوما إيرانيا يمنيا مشتركا على وشك الوقوع الآن بينما أعطت الجبهة الداخلية التعليمات للإسرائيليين بالبقاء قرب الملاجئ والمناطق المحمية من الضربات.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن الحرس الثوري الإيراني يشن هجوما صاروخيا جديدا على إسرائيل.

ويأتي ذلك في أعقاب الموجة الأولى من الهجوم الإيراني على إسرائيل قبل أكثر من 3 ساعات، استهدفت فيها الصواريخ الإيرانية مقار امنية ومنشآت وقالت إنها ردا على الهجمات الإسرائيلية المستمرة على إيران.

في الأثناء، أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه "ينفذ حاليا ضربة استباقية على منصات إطلاق الصواريخ في إيران".

وقال في بيان له: "سلاح الجو يهاجم حاليا مواقع لصواريخ أرض - أرض في وسط إيران".


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