سيميوني بعد الهزيمة أمام باريس: مللت من الحديث عن الحكام

أعرب دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني عن استياءه من الهزيمة التي تلقاها فريقه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، في كأس العالم للأندية 2025.

وتغلب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على أتلتيكو مدريد الإسباني بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد، على ملعب روز بول، لحساب منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال دييجو سيميوني في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية بعد المباراة: "عندما سيطرنا على الكرة لم نتعاون فيما بيننا، أهدرنا فرص واستقبلنا أهدافا، وعندما سجلنا الحكم ألغى الهدف".

وأضاف المدرب الأرجنتيني: "لقد بدأنا نسيطر على المباراة ونستعيد التوازن، حتى جاء قرار جديد من الحكم بطرد كليمون لونجليه لتنتهي المباراة بالنسبة لنا.. بعد 14 عاما، انتهيت من الحديث عن الحكام لقد مللت من ذلك".

وتابع: "الجو هنا صعب للغاية، ودرجات الحرارة مرتفعة، لكنها ليست عذر، فالأمر يعود على جميع الفرق المشاركة في البطولة".

وأتم دييجو سيميوني تصريحاته قائلًا: "نحن لم نقدم أداء جيد في المباراة من بدايتها، لكن مازال أمامنا مواجهات أخري يجب أن نستعد لها جيدًا".