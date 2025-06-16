بعد ساعات من تأكيد وسائل إعلام عبرية استهداف رئيس هيئة أركان قوات جماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيون) في غارة إسرائيلية، نفت الجماعة اليمنية صحة استهداف رئيس أركانها.

وقال رئيس الحكومة التابعة للحوثيين في اليمن أحمد الرهوي: "ما روّج له العدو الصهيوني بشأن استهداف رئيس هيئة الأركان اللواء محمد الغماري لا أساس له وعار عن الصحة".

محاولة استهداف الغماري

وأضاف الرهوي -بحسب ما نشره موقع "26 سبتمبر" الناطق باسم وزارة دفاع الجماعة اليمنية- أن "الدفاع عن العدو الإسرائيلي وجرائمه اليومية بحق الشعب الفلسطيني وعدوانه الواضح على إيران من قبل أبناء الأمة، أمر غير مقبول".



ومساء السبت، قالت القناة 12 العبرية: إن "سلاح الجو الإسرائيلي حاول اغتيال رئيس أركان حركة أنصار الله الحوثية في اليمن محمد الغماري"، دون الكشف عن نتيجة العملية.

كما قال مسؤول عسكري إسرائيلي اليوم الأحد إن إسرائيل لا تزال لديها قائمة كبيرة من الأهداف في إيران لم تضربها بعد، مؤكدًا أن الهجمات استهدفت أيضًا القائد العسكري لجماعة الحوثيين اليمنية الليلة الماضية.



إطلاق صواريخ على إسرائيل

والأحد، أعلن الحوثيون إطلاق عدة صواريخ على إسرائيل، فيما تنفذ تل أبيب ضربات على إيران التي ترد بدفعات صواريخ.

وأكد الحوثيون في بيان "تنفيذ عملية عسكرية استهدفت أهدافًا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة"، واستخدام "عدد من الصواريخ البالستية الفرط صوتية من نوع "فلسطين2" وذلك في أوقات متفاوتة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.