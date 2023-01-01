ضبط 5 أطنان و400 لتر سولار مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بمطروح

قالت المهندسة هند مساعد مدير مديرية تموين مطروح، إنه تم منع تهريب 5.400 طن سولار قبل بيعها بالسوق السوداء، وضبط 1221 علبة سجائر مجهولة المصدر في حملة تفتيشية على الأسواق.

وأوضحت مدير مديرية تموين مطروح، أنه تم ضبط 43 مخالفة متنوعة خلال حملات تفتيشية دورية عبارة عن عرض وبيع سلع مجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع، وعدم حمل شهادة صحية للمتعاملين في مجال الأغذية، وبيع بأزيد من الأسعار المقررة للسجائر، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم نظافة أدوات العجن والرغف،

وعدم وجود سجل التفتيش بالمخبز.

وأكدت أنه تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محاضر للمخالفين، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.