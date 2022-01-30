مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الواحات

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لقى شخص مصرعه، بينما أصيب آخر بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الواحات بنطاق محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود متوفي بالطريق المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين انقلاب سيارة ربع نقل نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة آخر، ونقلت الجثة إلى المشرحة، والمصاب إلى مستشفى الواحات المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.