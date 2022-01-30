جامعة قناة السويس ضمن أفضل 300 جامعة دوليا في تصنيف تايمز البريطاني

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن نتائج المصنف الإنجليزي THE Times Higher Education لعام 2023، أكد أن جامعة قناة السويس جاءت ضمن أفضل 300 جامعة ناشئة دوليا تم تأسيسها خلال 50 عاما أو أقل، واحتلت المركز الرابع مكرر على مستوى الجامعات المصرية.

وأكد أن المراكز المتميزة التي حصلت عليها الجامعة مؤخرا تأتي نتيجة جهود أعضاء هيئة التدريس، والخطة الاستراتيجية للجامعة للاهتمام بالتصنيفات العالمية والنشر الدولي والأبحاث العلمية، وأشار إلى الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز، متابعا أن الجامعة ستعمل على تعزيز هذه المراكز المتقدمة مستقبلا.

فيما أوضح الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن تصنيف تايمز للجامعات الناشئة لهذا العام يشمل 605 جامعات على مستوى العالم مقارنة بنحو 539 جامعة في عام 2022، مضيفا أن تصنيف التايمز للتعليم العالى أظهر تأهل 16 جامعة مصرية ناشئة للمشاركة في التصنيف هذا العام.

وأشاد بدعم الجامعة لجهود علمائها وباحثيها للنهوض بالبحث العلمي، وتوفير المناخ المناسب لهم للوصول إلى الهدف المنشود والتقدم المستمر فى التصنيفات العالمية.