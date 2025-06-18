يستهل منتخب مصر لكرة اليد للشباب تحت 21 عامًا، بطولة العالم بمواجهة السعودية، اليوم الأربعاء، بالبطولة التي تستضيفها بولندا في نسختها الخامسة والعشرين خلال الفترة من 18 حتى 29 يونيو الجاري.

ويتواجد المنتخب المصري ونظيره السعودي، ضمن المجموعة الثامنة التي تضم أيضًا منتخبي إسبانيا والبحرين.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة، اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويقود المنتخب المصري المدير الفني مجدي أبو المجد، وتضم قائمة الفريق كل من، يوسف ناجي إيميل، يوسف وليد أحمد، بلال إبراهيم مسعود، محمد مؤمن صفا، عمر مصطفى بركة، محمد عبد الغني عبد الغني، محمد صلاح محمود، عمر عدلان محمد، زياد مهند حشاد، محمد وائل عبد اللطيف، فراس مروان رجب، يوسف أحمد لولا، محمد عماد شعبان، زياد عبد الرحيم، ياسين محمد عبد المنعم، عمر هايمن يوسف، أحمد تغيان عبد الستار، معاذ عزب إبراهيم.