خامنئي عبر منصة إكس: باسم حيدر الجبار تبدأ المعركة

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نشر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، تدوينة فجر الأربعاء، أعلن فيها بداية المعركة. وقال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي على منصة "X": "باسم حيدر الجبار تبدأ المعركة".
وأضاف: "علي يعود إلى خيبر مع ذو الفقار".
به نام نامی #حیدر، نبرد آغاز میگرددعلی با ذوالفقار خود، به #خیبر باز میگردد#الله_اکبر pic.twitter.com/yGYrXUDGoK
— KHAMENEI.IR | فارسی 🇮🇷 (@Khamenei_fa) June 17, 2025
به نام نامی #حیدر، نبرد آغاز میگرددعلی با ذوالفقار خود، به #خیبر باز میگردد#الله_اکبر pic.twitter.com/yGYrXUDGoK