خامنئي عبر منصة إكس: باسم حيدر الجبار تبدأ المعركة

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نشر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، تدوينة فجر الأربعاء، أعلن فيها بداية المعركة.





وقال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي على منصة "X": "باسم حيدر الجبار تبدأ المعركة".

وأضاف: "علي يعود إلى خيبر مع ذو الفقار".