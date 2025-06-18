 خامنئي عبر منصة إكس: باسم حيدر الجبار تبدأ المعركة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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خامنئي عبر منصة إكس: باسم حيدر الجبار تبدأ المعركة


نشر في: الأربعاء 18 يونيو 2025 - 1:28 ص | آخر تحديث: الأربعاء 18 يونيو 2025 - 1:34 ص

نشر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، تدوينة فجر الأربعاء، أعلن فيها بداية المعركة.


وقال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي على منصة "X": "باسم حيدر الجبار تبدأ المعركة".

وأضاف: "علي يعود إلى خيبر مع ذو الفقار".

 


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