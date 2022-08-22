العكلوك أمام مجلس الجامعة العربية: الشعب الفلسطيني يتعرض إلى حرب إسرائيلية شاملة

قال السفير مهند العكلوك المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، اليوم، إن الشعب الفلسطيني يتعرض لعدوان يتبعه عدوان، وجريمة تلو أخرى، ويحدث ذلك جهارا نهارا وفي بث مباشر أمام أعين المجتمع الدولي السقيم، والقابع بين العجز المزمن والانحياز الظالم.



وأكد العلكوك، خلال كلمته التي ألقاها أمام مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، أن التاريخ سيسجل في صفحات مخجلة أن شعبا فلسطينيا مقاوما مناضلا يُصر على الدفاع عن نفسه وأرضه ومقدساته ومقدراته، تقصفه الطائرات وتسحقه الدبابات، ويخذله دُعاة القانون الدولي وحقوق الإنسان والشرعية الدولية، وأولئك يرون بعين واحدة ومعايير مزدوجة.



وأشار إلى ما تتعرض له جنين اليوم قائلا: "جنين تُذبح وتقاوم، تُقتل وتنهض، تُحرق وتكافح، كما تفعل القدس ونابلس وغزة وحوارة وترمسعيا، وكل المدن والمخيمات والقرى الفلسطينية، كلهم فلسطين وكلهم أهداف تسيل لُعاب الشيطان وتستميل شهوة الشر والاحتلال والفصل العنصري الإسرائيلي".



وتابع: "جنين ليست وحدها المستهدفة، بل المستهدف هو القضاء على النضال الوطني الفلسطيني وتقويض أي إمكانية لتجسيد استقلال دولة فلسطين، وذلك في سبيل تثبيت نظام الفصل العنصري والإستعمار الإستيطاني الإسرائيلي على كل فلسطين، وهذا ما يقوله بالضبط أعداء السلام في حكومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي".



وأضاف: "قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، فقبل أيام قال نتنياهو زورا وبُهتانا، وردد أعوانه في حكومة العدوان والاحتلال اليمينة المتطرفة، أنهم سيحاربون فكرة الدولة الفلسطينية وأن الضفة الغربية ويصفونها بـ«يهودا والسامرة» هي أرض الميعاد التي سيتوسعون بها ويضموها ويستوطنوها".



وأكمل: "إذا كنا نحن أو كان أحد في هذا العالم يعتقد أن الإدانات والمطالبات والدعوات وحدها ستنهي مشروع الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، فهو إما واهم أو عاجز، فإسرائيل تحولت وفق سياسات وممارسات عدوانية ممنهجة من منظومة احتلال غير قانوني تعمل على قتل وقمع واضطهاد الشعب الفلسطيني وتقويض حرياته وحقوقه، وتزوير هويته وسرقة روايته وتشويه تركيبته الديمغرافية، إلى نظام فصل عنصري مجرم، وثم إلى استعمار استيطاني، وُجد ليستمر بناءً على رؤية حكومة الاحتلال بزعامة أعداء السلام وأعداء الإنسان نتنياهو سموتريتش بن غيفير".



وأكد السفير مهند العكلوك، أن إسرائيل قوة الاحتلال والفصل العنصري والاستعمار، لن تنهي احتلالها طوعا، بل إنها تتصرف كقوة استعمار، وتعمل على الاستمرار والتمدد، وطالما أنها لا تواجه ضغطاً كافياً من المجتمع الدولي لإلزامها على إنهاء الاحتلال والفصل العنصري، فإنها لن تفعل.



وأضاف: "يشكل وجود الاحتلال الإسرائيلي واستمراره وجرائمه على هذا النحو، إحراجا كبيرا لمنظومة المجتمع الدولي، وآليات عملها، بما فيها آليات العدالة الدولية، بل يشكل عورة مفضوحة للمجتمع الدولي يجب سترها وإخفاؤها، حتى يتخلص العالم من هذا الظلم ومن معاييره المزدوجة التي تنشط في أماكن جيوسياسية وتصمت في فلسطين".



وأشار إلى ما جاء في قرارات الدورة 32 للقمة العربية التي عُقدت في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، أن الدول العربية ومعها جميع الدول المتمسكة بقيم العدالة ومبادئ القانون الدولي، والتي تنادي حقا بالسلام العادل، تساهم في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، من خلال تقديم مرافعات قانونية خطية لمحكمة العدل الدولية قبل تاريخ 25 يوليو الجاري، وهو الموعد النهائي الذي حددته المحكمة لتلقي تلك المرافعات في إطار عملها على إصدار رأي استشاري أو فتوى قانونية بشأن ماهية نظام الاحتلال الإسرائيلي وآثاره على الشعب الفلسطيني.



وأوضح أنه لا يفصلنا عن التاريخ المذكور سوى 20 يوما، مطالبا المحكمة الجنائية الدولية، بالخروج عن صمتها، كما فعلت في أماكن أخرى حول العالم، والعمل بجد وبسرعة على إنجاز التحقيق الجنائي الذي فتحته قبل أكثر من عامين في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، بما فيها جرائم الاستيطان والعدوان وقتل واعتقال المدنيين والصحفيين والمسعفين، والتهجير القسري من بيوتهم وخاصة في القدس الشرقية المحتلة.



وفي الختام، طالب باسم الشعب الفلسطيني المرابط في المسجد الأقصى، والصامد على حدود الخطر الداهم والمكافح، بكل الوسائل المتاحة، والذي يحرس تاريخ العرب وموروثهم الحضاري والديني، أن نخطو خطوات عملية تجاه وقف العدوان الإسرائيلي بكل أشكاله وإنهاء الاحتلال الاستعماري ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.