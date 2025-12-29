أحمد موسى لمصطفى فتحي: لو تبطل ترقيص وتلعب جماعي مفيش أحسن منك

أشاد الإعلامي أحمد موسى بالمدير الفني للمنتخب الوطني، الكابتن حسام حسن، بعد تصدر منتخب مصر مجموعته والتأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية، مشيرًا إلى أن مباراة مصر وأنغولا جاءت «متوسطة» من حيث الأداء.

وأثنى موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، على قرار المدير الفني بإتاحة الفرصة لجميع اللاعبين المقيدين في القائمة، والنجاح في تجهيز فريق ثانٍ كامل، قائلًا: «الكابتن حسام حسن كوّن منتخبًا جديدًا، وشارك بمنتخب ثانٍ، وبالتالي أصبح لدينا منتخبان، وكان من الممكن تحقيق الفوز».

ولفت إلى إهدار المنتخب عددًا من الفرص المحققة، عن طريق أحمد سيد زيزو، وإبراهيم عادل، ومصطفى فتحي، مطالبًا الأخير بتوظيف مهارته الفردية في المراوغة بشكل أفضل لخدمة زملائه داخل الملعب، قائلًا: «لو يبطل ترقيص ويلعب لعب جماعي، هيبقى لاعب مفيش أحسن منه، بيرقص كويس قوي، لكن لازم كمان يسلم الكرة لزمايله».

واعتبر موسى أن إشراك جميع اللاعبين الذين سافروا مع بعثة المنتخب خلال مباريات دور المجموعات الثلاث يُعد قرارًا مهمًا، متابعًا: «مش عايزين نقد كتير، الحمد لله مفيش هزائم، فوزين وتعادل، منتخب يمكن لأول مرة اللاعبين يلعبوا مع بعض».

وشدد على ضرورة التركيز خلال الأدوار الإقصائية المقبلة، معربًا عن تفاؤله بقدرة «المنتخب المحترم، واللاعبين الرجالة، والمدير الفني المحترم» على مواصلة المشوار بنجاح والوصول إلى نهائي البطولة.

وكان المنتخب الوطني قد تعادل سلبيًا مع أنغولا في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، اليوم الاثنين، ليضمن صدارة المجموعة ويرفع رصيده إلى 7 نقاط، متفوقًا بنقطة واحدة على منتخب جنوب إفريقيا الذي فاز 3-2 على زيمبابوي في المباراة الأخرى ضمن المجموعة.