قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن هناك جهودًا حثيثة تُبذل لمواصلة تنفيذ خطة السلام في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن بعض القضايا لا تزال قيد النقاش، من بينها مسألة نزع سلاح حركة حماس.

وأضاف ترامب، خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ولاية فلوريدا، أن نزع سلاح حماس يُعد شرطًا ضروريًا من أجل إتمام الاتفاق بشكل سريع.

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه يعتزم التحدث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن إمكانية نشر قوات تركية في قطاع غزة ضمن قوة استقرار دولية، لافتًا إلى أن هذا المقترح لا يزال محل نقاش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتحدث ترامب عن نتنياهو، زاعمًا أنه قام بـ«عمل مذهل» وقاد إسرائيل في ظل صدمة كبيرة تعرضت لها، معتبرًا أن إسرائيل ما كانت لتظل موجودة لولا وجود نتنياهو، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن ملف غزة يُعد أحد الموضوعات الرئيسية المطروحة خلال زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة، موضحًا أن إطلاق سراح المحتجزين تم بفضل إدارته، فيما لا تزال هناك جثة واحدة يُنتظر إعادتها.

وأعرب ترامب عن أمله في الوصول إلى المرحلة الثانية من خطة غزة على نحو سريع للغاية، مؤكدًا أن عملية إعادة إعمار القطاع ستبدأ في القريب العاجل.

وفي سياق آخر، قال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة تعمل جنبًا إلى جنب مع إسرائيل، وتحققان انتصارات معًا، مشيرًا إلى أن إيران تحاول إعادة بناء قوتها رغم الضربة التي تعرضت لها.

ولفت إلى أن إيران كان بإمكانها التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع الولايات المتحدة قبل الضربات التي نُفذت خلال الصيف الماضي، محذرًا من أنه إذا واصلت طهران برنامجها النووي فإن الرد سيكون سريعًا عبر هجوم عليها.

واعتبر ترامب أن إيران تواجه أزمات متعددة، وأن اقتصادها يعاني تراجعًا واضحًا، مشيرًا إلى حالة عدم الرضا الشعبي، واندلاع أعمال شغب وعنف بين الحين والآخر.