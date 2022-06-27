مصرع شخص صدمه قطار خلال عبوره السكة الحديد بالعياط

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لقى شخص مصرعه، بعدما صدمه قطار، خلال محاولته عبور شريط السكة الحديد بمنطقة العياط جنوب محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد اصطدام قطار بشخص في المكان المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه أثناء محاولة شخص عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشأة، تفاجأ بقدوم القطار، والذي اصطدم بجسده، مما تسبب في مصرعه، ونقلت الجثة إلى ثلاجة مستشفى العياط المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.