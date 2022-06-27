أثار خبر رحيل الفنان علاء عبد الخالق المفاجئ عضو فرقة الأصدقاء وأبرز مطربي جيله في فترة الثمانينات والتسعينات حالة حزن شديدة لدى محبيه على مواقع التواصل الاجتماعي، ليتساءلوا عن سر غيابه السنوات الطويلة الماضية.

وكان آخر ظهور للفنان علاء عبد الخالق إعلاميا عام 2017 في برنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه إسعاد يونس، بصحبة كلا من الفنانة مني عبد الغني والفنانة المعتزلة حنان أعضاء فريق الأصدقاء الذي أسسه الراحل عمار الشريعي وشهد بداية نجوميتهم جميعا، ليختفى بعدها من الوسط الفني لفترة طويلة استمرت 6 أعوام بعد معاناته من معاناته مع المرض.



وظهر عبد الخالق في حفل زفاف ابنته شهر مايو الماضي، وبدا عليه الإعياء الشديد، وظل جالسا طوال الحفل مرتديا نظارة شمسية، ويحيطه عدد من نجوم الغناء من أصدقاءه المقربين الذين حرصوا على حضور حفل الزفاف، من بينهم: مصطفى قمر، وإيهاب توفيق، ومحمد محيي، وحميد الشاعري، وهشام عباس، وحسام حسني.

أعلن الفنان حسام حسني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن وفاة صديق عمره الفنان والمطرب علاء عبدالخالق أحد أبرز نجوم جيل الثمانينيات والتسعينيات، وذلك عن عمر ناهز 59 عاما.

ويعد علاء عبد الخالق حالة فنية متميزة وسط نجوم الغناء في الثمانينيات والتسعينيات، ولد في 23 فبراير 1964م،درس الموسيقى في معهد الموسيقى العربية وتخصص في العزف على الناي.

بدأ حياته الفنية في فرقة الأصدقاء مع زملاء الدراسة: منى عبد الغني والمطربة المعتزلة حنان، وذلك بمشاركتهم للموسيقار عمار الشريعي، وأطلقوا عليها فرقة الأصدقاء في عام 1980، واستمرت تلك الفرقة.

التقى بعدها بحميد الشاعري الذي ساعده في توزيع وإصدار أول البوم له وهو مرسال وذلك في عام 1985، وشاركه حميد الشاعري في أداء أغنية بحبك كون في نفس الألبوم، ثم أصدر ألبوم وياكي في عام 1987، ثم ألبوم علشانك عام 1989 ثم ألبوم راجعلك 1990، وألبوم هتعرفيني 1991، وألبوم اتغيرتي 1992، وألبوم مكتوب عام 1993، وألبوم لازم 1995، وألبوم طيارة ورق 1997، وألبوم الحلم 1998، وألبوم الليلة 2000، ألبوم عين ب عين 2002، وتوقف بعده عن الغناء في بداية الألفينات، بسبب وعكة صحية أثرت على أحباله الصوتية ليعود بألبوم «حب مش عادي»، العام 2007 على المنصات الرقمية.