ولي العهد السعودي يستعرض مع السيناتور الأمريكي كوري بوكر أوجه التعاون

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ناقش ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، خلال لقائه في جدة، الأربعاء ، مع وفد أمريكي برئاسة عضو الحزب الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور كوري بوكر "أوجه التعاون بين الرياض وواشنطن".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية"واس" أن ولي العهد استعرض خلال اللقاء "علاقات الصداقة الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك".

حضر الاستقبال سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

ومن الجانب الأمريكي، حضر سفير الولايات المتحدة لدى المملكة مايكل راتني وعدد من المسؤولين.