حماس: نتعامله بروح إيجابية مع مداولات وقف إطلاق النار في غزة

صرح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، بأن الحركة تعاملت بما وصفه بالـ"روح الإيجابية" مع فحوى المداولات الجارية بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن الحركة، بيانا قالت فيه، إن "إسماعيل هنية، أجرى اتصالات مع الوسطاء في قطر ومصر، حول الأفكار التي تتداولها الحركة معهم بهدف التوصل لاتفاق يضع حدا للعدوان الذي يتعرض له سكان قطاع غزة.

وأضاف البيان أن "هنية تواصل مع المسؤولين في تركيا بشأن التطورات الأخيرة، حيث تعاملت الحركة بروح إيجابية مع فحوى المداولات الجارية".

وفي وقت سابق، أعلنت حركة حماس الفلسطينية، أمس، "تبادل بعض الأفكار" مع الوسطاء في مصر وقطر، بهدف وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بحسب قولها.

وذكرت الحركة، في بيان عبر تطبيق "تلجرام"، قائلة: "تبادلنا بعض الأفكار مع الإخوة الوسطاء بهدف وقف العدوان على شعبنا الفلسطيني".

وكان جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (موساد) قد أعلن، يوم أمس، تلقيه عبر مصر وقطر، رد حركة حماس على صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأشار إلى أن "إسرائيل تدرس رد حماس وسترسل جوابها إلى الوسطاء".