شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي في محيط مستشفى ناصر ومدرسة تأوي نازحين غرب خان يونس

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أفاد مراسل روسيا اليوم في غزة مساء الأربعاء باستشهد وإصابة عدد من الفلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف محيط مستشفى ناصر ومدرسة للنازحين غرب خان يونس جنوب القطاع.

وأضاف مراسل روسيا اليوم أن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا قرب مستشفى ناصر في خان يونس.

وصرح بأن القصف قرب مستشفى ناصر عنيف جدا.

وحل الدمار بالمكان إثر القصف الإسرائيلي، كما تظهر مقاطع الفيديو هروب عدد من الفلسطينيين في المنطقة التي غطى الغبار سماءها.

وكان فريق روسيا اليوم في قطاع غزة قد رصد حركة نزوح للفلسطينيين مشيا على الأقدام باتجاه غرب خان يونس عقب أوامر الإخلاء الإسرائيلية، علما أن آلاف الأسر الفلسطينية تواجه خطر التشرد.

والاثنين أصدر الجيش الإسرائيلي أمرا بإخلاء أحياء في منطقتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة فيما سادت حالة من الذعر في أوساط سكان المنطقة.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي: "إلى كل السكان والنازحين المتواجدين في مناطق القرارة وبني سهيلا وبلدات أخرى.. عليكم الإخلاء بشكل فوري إلى المنطقة الإنسانية".

وجاء ذلك بعد ساعات من الإعلان عن إطلاق "عشرين مقذوفا" من جنوب القطاع على إسرائيل دون تسجيل إصابات.