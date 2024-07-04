 المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية تطلب من نتنياهو إغلاق معتقل سدي تيمان بالنقب فورا - بوابة الشروق
الخميس 4 يوليه 2024 2:47 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية تطلب من نتنياهو إغلاق معتقل سدي تيمان بالنقب فورا

هديل هلال
نشر في: الخميس 4 يوليه 2024 - 1:14 م | آخر تحديث: الخميس 4 يوليه 2024 - 1:14 م

طلبت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إغلاق معتقل سدي تيمان بالنقب على الفور.

وقالت صحيفة «معاريف» العبرية، إن المستشارة القضائية للحكومة غالي بيهاريف ميارا، طالبت بالتعجيل بقرار إغلاق معتقل سدي تيمان - الذي يعتقل به عشرات الفلسطينيين من غزة - وإعادته إلى غرضه الأصلي.

وتتوارد التقارير والشهادات حول معتقل سدي تيمان الذي أصبح ملقبا بـ«معتقل الموت»، بالتوازي مع الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة.

وكشفت صور مسربة من داخل مركز اعتقال «سدي تيمان» بصحراء النقب، أن جيش الاحتلال يتمادى في تعذيب الأسرى الفلسطينيين وانتهاك حقوقهم ردّا على عملية طوفان الأقصى.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك