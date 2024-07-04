المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية تطلب من نتنياهو إغلاق معتقل سدي تيمان بالنقب فورا

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طلبت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إغلاق معتقل سدي تيمان بالنقب على الفور.

وقالت صحيفة «معاريف» العبرية، إن المستشارة القضائية للحكومة غالي بيهاريف ميارا، طالبت بالتعجيل بقرار إغلاق معتقل سدي تيمان - الذي يعتقل به عشرات الفلسطينيين من غزة - وإعادته إلى غرضه الأصلي.

وتتوارد التقارير والشهادات حول معتقل سدي تيمان الذي أصبح ملقبا بـ«معتقل الموت»، بالتوازي مع الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة.

وكشفت صور مسربة من داخل مركز اعتقال «سدي تيمان» بصحراء النقب، أن جيش الاحتلال يتمادى في تعذيب الأسرى الفلسطينيين وانتهاك حقوقهم ردّا على عملية طوفان الأقصى.



