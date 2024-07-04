أكسيوس: نتنياهو يوافق على إرسال مفاوضين لمباحثات وقف إطلاق النار

نقل مراسل موقع "أكسيوس" الأمريكي، باراك رافيد، عن مسئول بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الخميس، قوله إن بنيامين نتنياهو وافق على إرسال مفاوضين إسرائيليين من أجل مباحثات مفصّلة، وذلك بعد رد حركة حماس على اتفاق المحتجزين في غزة ووقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، إن الحركة تعاملت بما وصفه بالـ"روح الإيجابية" مع فحوى المداولات الجارية بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن الحركة، بيانا قالت فيه، إن "إسماعيل هنية، أجرى اتصالات مع الوسطاء في قطر ومصر، حول الأفكار التي تتداولها الحركة معهم بهدف التوصل لاتفاق يضع حدا للعدوان الذي يتعرض له سكان قطاع غزة.

وأضاف البيان أن "هنية تواصل مع المسئولين في تركيا بشأن التطورات الأخيرة، حيث تعاملت الحركة بروح إيجابية مع فحوى المداولات الجارية".

وفي وقت سابق، أعلنت حماس "تبادل بعض الأفكار" مع الوسطاء في مصر وقطر، بهدف وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بحسب قولها.

وذكرت الحركة، في بيان عبر تطبيق "تلجرام"، قائلة: "تبادلنا بعض الأفكار مع الإخوة الوسطاء بهدف وقف العدوان على شعبنا الفلسطيني".