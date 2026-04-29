حريق بمنشأة نفط روسية بعد إشادة زيلينسكي بقدرات المسيرات بعيدة المدى

اندلع حريق في منشأة نفطية داخل روسيا، وفق تقارير صدرت اليوم الأربعاء، وذلك عقب تصريحات للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أشار فيها إلى تنفيذ هجوم جديد بعيد المدى باستخدام طائرات مسيرة.

وتقع المنشأة في منطقة بيرم الروسية بجبال الأورال، على مسافة تزيد على 1500 كيلومتر من أوكرانيا، ما يعكس امتداد نطاق العمليات المرتبطة باستخدام الطائرات المسيرة إلى عمق الأراضي الروسية.



استهداف منشأة وقود وتباين في الروايات



وقال جهاز الأمن الأوكراني إنه استهدف محطة لضخ الوقود في مدينة بيرم، في إطار جهود تستهدف البنية التحتية للطاقة داخل روسيا.

وفي المقابل، تناولت وسائل الإعلام الروسية أنباء الهجوم، بينما أوضح ديمتري ماخونين، حاكم منطقة بيرم، أن طائرة مسيرة ضربت منشأة صناعية لم يسمها، ما أدى إلى اندلاع الحريق.

ولم تقدم السلطات الروسية توضيحات صريحة بشأن المزاعم الأوكرانية التي تشير إلى تنفيذ كييف مزيدًا من الهجمات بعيدة المدى، أو بشأن تطور قدرات الطائرات المسيرة التي يجري تطويرها محليًا.



المسيرات عنصر حاسم في تطور الصراع



وتبرز تكنولوجيا الطائرات المسيرة المتقدمة كأحد أبرز ملامح الصراع، في ظل استمرار الجيش الروسي، الذي يتمتع بتفوق عددي، في الضغط خلال عملياته العسكرية الممتدة منذ أكثر من أربع سنوات.

وفي المقابل، يتجه الرد الأوكراني إلى تعزيز قدراته في مجال الطائرات المسيرة، سواء لأغراض هجومية أو دفاعية، بما يعكس تحولًا في طبيعة أدوات القتال المستخدمة في النزاع، وتزايد الاعتماد على التقنيات الحديثة في إدارة العمليات العسكرية.