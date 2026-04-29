الهند: التأثيرات السلبية على الطلب جراء حرب إيران تمثل مصدر قلق بالغ

ذكرت وزارة المالية الهندية، في تقريرها للمراجعة الاقتصادية الشهرية، أن الحرب في الشرق الأوسط أحدثت صدمة في الإمدادات إلى جانب انكماش في الطلب، وهو ما يمثل «مصدر قلق بالغ» للاقتصاد.

وأفادت إدارة الشئون الاقتصادية بالوزارة، في التقرير الذي نُشر اليوم الأربعاء، بوجود «صدمة في الإمدادات باتت واضحة في أداء الاقتصاد»، وفقًا لما نقلته وكالة «بلومبرج» للأنباء.

وأشارت إلى أن «انكماش الطلب المصاحب لذلك يُعد مصدر قلق بالغ، في ضوء ارتفاع الأسعار وتصاعد معدلات التضخم وتباطؤ وتيرة النشاط الاقتصادي».

تضخم مرشح للارتفاع وضغوط على المستهلكين

وأضاف التقرير أن معدلات التضخم قد تشهد مزيدًا من الارتفاع، مع اتجاه الشركات إلى تحميل المستهلكين الزيادات في تكاليف المدخلات، وهو ما يفاقم الضغوط على القوة الشرائية.

ولفت إلى أن إصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للنفط والغاز في منطقة الخليج قد يستغرق عدة أشهر، ما يطيل أمد التأثيرات السلبية على الإمدادات.

تحديات إضافية من الطقس والإنتاج الزراعي

وأشار التقرير إلى أن أمطار الرياح الموسمية من المتوقع أن تظل دون المعدلات الطبيعية، وهو ما قد ينعكس سلبًا على الإنتاج الزراعي.

وذكر أن «صدمة الأسعار التي تظهر في معدل التضخم العام من المرجح أن تمتد إلى المقياس الأساسي للتضخم»، بما يعزز الضغوط التضخمية على المدى القريب.