قوات باكستانية تدمر مواقع لطالبان الأفغانية وسط تصاعد التوترات

استهدفت قوات باكستانية ودمرت عددًا من المواقع التابعة لحركة طالبان الأفغانية في منطقة نائية بجنوب غرب البلاد، اليوم الأربعاء، في تحرك وصفه مسئولون بأنه رد على «عدوان غير مبرر»، بما يعكس تصاعد التوترات بين باكستان وأفغانستان.

وقال مسئولان أمنيان إن القوات الباكستانية قصفت أيضًا مخابئ تابعة لحركة طالبان الباكستانية بالقرب من بلدة تشامان في إقليم بلوشيستان جنوب غرب البلاد.

قصف متبادل وخسائر بشرية

وأوضح المسئولان أن هذه الضربات تأتي عقب حادث وقع قبل يوم، حيث سقطت قذيفة هاون أطلقتها حركة طالبان الأفغانية على أحد المنازل في المنطقة، ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة اثنين آخرين.

وأضافا أن التصعيد يعكس حالة التوتر المتزايدة على الحدود، في ظل تبادل الاتهامات بين الجانبين بشأن المسئولية عن الهجمات.

وتحدث المسئولان شريطة عدم الكشف عن هويتيهما، نظرًا لعدم تخويلهما الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام.

الداخلية: رد مناسب على العدوان

من جانبه، قال وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، في بيان، إن القوات الباكستانية نجحت في إحباط «نوايا خبيثة» للمسلحين من خلال التحرك في الوقت المناسب.

وأكد أن ما جرى يمثل «ردًا مناسبًا» على ما وصفه بالعدوان، مشيرًا إلى أن بلاده س