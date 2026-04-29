مسئول كوري جنوبي: سول مستمرة في التشاور مع إيران بشأن السفن العالقة في مضيق هرمز

قال متحدث رئاسي كوري جنوبي، اليوم الأربعاء، إن بلاده تسعى للتوصل إلى حلول لمعالجة مسألة السفن العالقة في مضيق هرمز، بما في ذلك إجراء مشاورات مع إيران.

ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن المتحدث الرئاسي كانج يو جونج هذه التصريحات، ردًا على سؤال صحفي حول ما إذا كان قد تم إحراز أي تقدم يتعلق بتأمين المرور الآمن للسفن الكورية الجنوبية العالقة في المضيق، الذي يخضع للسيطرة الإيرانية، في ظل أزمة الشرق الأوسط.

26 سفينة وأكثر من 170 فردًا عالقون في المضيق



وتشير التقديرات إلى وجود 26 سفينة كورية جنوبية عالقة في مضيق هرمز، وعلى متنها أكثر من 170 فردًا، وذلك منذ اندلاع الحرب في إيران، وهو ما يضع ضغوطًا متزايدة على سول لإيجاد حلول عاجلة تضمن سلامة السفن وأطقمها.

وأضاف كانج: «تسعى سول للتوصل إلى إجراءات لحل الموقف، بما في ذلك إجراء مشاورات مع الحكومة الإيرانية»، مؤكدًا أن هذه التحركات تأتي في إطار الجهود الرامية إلى احتواء تداعيات الأزمة.

التأكيد على حرية الملاحة وفق القواعد الدولية



وأكد المتحدث الرئاسي موقف الحكومة الكورية الجنوبية الداعم لحرية الملاحة وسلامة جميع السفن في مضيق هرمز، وفقًا للقواعد الدولية المنظمة لحركة الملاحة البحرية.

وأوضح أن المشاورات الثنائية مع إيران تستند إلى هذه المبادئ، بما يعكس حرص سول على ضمان أمن وسلامة حركة التجارة البحرية، في ظل التوترات الإقليمية الراهنة.