رئيس وزراء باكستان: زيادة فاتورة استيراد النفط الأسبوعية بنحو 167% بسبب ارتفاع الأسعار العالمية

قال رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، اليوم الأربعاء، إن فاتورة استيراد النفط الأسبوعية في بلاده ارتفعت بنحو 167% نتيجة زيادة الأسعار العالمية، وهو ما يضيف ضغوطًا جديدة على الاقتصاد الباكستاني الذي يواجه أوضاعًا مالية صعبة.

وأوضح شريف، في تصريحات متلفزة خلال اجتماع حكومي، أن قيمة فاتورة استيراد النفط الأسبوعية ارتفعت من نحو 300 مليون دولار قبل اندلاع الصراع إلى حوالي 800 مليون دولار في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن هذه الزيادة الكبيرة تمثل تحديًا إضافيًا أمام الحكومة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، التي تتسم بحساسية شديدة تجاه تقلبات أسعار الطاقة عالميًا.

إجراءات لترشيد الاستهلاك ومساعٍ دبلوماسية لاحتواء الأزمة

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تتخذ خطوات للحفاظ على الطاقة وتقليص استهلاك النفط، في محاولة للحد من تداعيات ارتفاع التكاليف على الاقتصاد المحلي.

وأكد أن الجهود الدبلوماسية لتعزيز السلام لا تزال مستمرة، في إطار السعي لاحتواء تداعيات الأزمة الحالية، بما يسهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة.