متحدث روسي: لا خطط لدى موسكو للانسحاب من تحالف «أوبك بلس»

أكد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن روسيا لا تملك أي خطط للانسحاب من تحالفها مع منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، وذلك في أعقاب إثارة قرار الإمارات بالانسحاب من تحالف «أوبك بلس» تساؤلات بشأن مستقبل التحالف، في ظل اضطرابات حادة في إمدادات النفط العالمية المرتبطة بحرب إيران.

وقال بيسكوف، في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية، إن موسكو لا تدرس الانسحاب من الشراكة مع «أوبك»، معربًا عن أمله في ألا يعني خروج دولة الإمارات العربية المتحدة نهاية لتحالف «أوبك بلس» الأوسع، وفقًا لما نقلته وكالة «بلومبرج» للأنباء.

روسيا والسعودية تقودان التحالف

وتتولى كل من روسيا والمملكة العربية السعودية دورًا قياديًا في تحالف «أوبك بلس»، الذي يمثل إطارًا رئيسيًا للتنسيق بين كبار منتجي النفط على مستوى العالم، بهدف تحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية.

خروج الإمارات يثير تساؤلات حول مستقبل التحالف

ويأتي إعلان خروج الإمارات من «أوبك» بعد نحو ستة عقود من العضوية، في أعقاب سنوات من التوتر مع السعودية بشأن سياسات إنتاج النفط، إلى جانب التنافس على النفوذ السياسي في المنطقة.

ويعكس هذا التطور حالة من القلق بشأن مستقبل التحالف، خاصة في ظل التحديات التي تواجه سوق الطاقة العالمية، وما تشهده من تقلبات نتيجة الأوضاع الجيوسياسية الراهنة.