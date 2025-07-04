الغنام: ننتظر مواجهة شرسة أمام فلومينينسي

عبّر خالد الغنام، لاعب نادي الهلال السعودي، عن ثقته في قدرة فريقه على تخطي عقبة فلومينينسي البرازيلي، في اللقاء المرتقب ضمن ربع نهائي كأس العالم للأندية، مؤكدًا أن المواجهة المقبلة ستكون أكثر تعقيدًا من مباراة مانشستر سيتي.

وقال الغنام في تصريحات إعلامية: "مواجهة فلومينينسي لن تكون سهلة على الإطلاق، بل أراها أصعب من لقاء مانشستر سيتي الأخير، لكننا حضّرنا أنفسنا جيدًا لهذه المحطة المهمة، وسنقدم كل ما لدينا من أجل التأهل".

وحول مشاركته الأخيرة في مركز غير معتاد عليه، أشار اللاعب إلى مرونته الفنية قائلاً: "سواء بدأت المباراة أو دخلت كبديل، وسواء لعبت في مركزي المعتاد أو كمهاجم وهمي، فأنا جاهز لتلبية أي دور يخدم الفريق. جماهير الهلال سترى نسخة أفضل من خالد في قادم المباريات".

وتحدّث الغنام أيضًا عن الحالة البدنية للفريق بعد اللقاء الماراثوني أمام مانشستر سيتي، الذي امتد إلى الأشواط الإضافية، قائلاً: "بالتأكيد الإرهاق موجود، لكن الطاقم الطبي يقوم بجهد كبير، ونحن نعمل لاستعادة كامل لياقتنا البدنية قبل مواجهة فلومينينسي".

وفي تعليقه على انضمام النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله مؤخرًا، قال الغنام: "انضمامه يمثل إضافة مهمة للهجوم، ونتطلع لأن يكون جزءًا من نجاح الفريق في هذه البطولة".