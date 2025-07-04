انطلاق نهائي سلسلة كأس العالم للخماسي الحديث بالإسكندرية

انطلقت اليوم الجمعة منافسات نهائي كأس العالم للخماسي الحديث ضمن سلسلة عام 2025، والتي تستضيفها مصر على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة الإسكندرية، خلال الفترة من 4 إلى 6 يوليو الجاري.

ويشارك المنتخب المصري في منافسات السيدات بثلاث لاعبات هن: ملك إسماعيل، وزينة عامر، وفريدة خليل، فيما يخوض منافسات الرجال كل من: مهند شعبان، ومعتز وائل، ومحمد حسن.

وتبدأ منافسات اليوم بإقامة نصف نهائي السيدات، الذي قُسِّم إلى مجموعتين؛ حيث تشارك فريدة خليل في المجموعة الأولى، بينما تخوض كل من ملك إسماعيل وزينة عامر منافسات المجموعة الثانية.

وانطلقت فعاليات المجموعة الأولى بلعبة السلاح في تمام الساعة 9:05 صباحًا، تليها منافسات الموانع، ثم السباحة، ثم الليزر-رن.

أما المجموعة الثانية، فتنطلق لعبة السلاح بها في تمام الرابعة عصرًا، وتُستكمل بنفس الترتيب: الموانع، السباحة، ثم الليزر-رن.

ويتأهل أفضل 9 لاعبات من كل مجموعة إلى النهائي المقرر إقامته يوم الأحد، بينما تُقام يوم السبت منافسات نصف نهائي الرجال.

ويُعد نهائي سلسلة كأس العالم 2025 المقام في الإسكندرية أول نهائي في تاريخ اللعبة يشهد استخدام "لعبة الموانع" بديلًا للفروسية، بعد اعتمادها رسميًا عقب أولمبياد باريس 2024.

وكانت مصر قد سبقت باقي دول العالم في استضافة أول بطولة رسمية للكبار تتضمن لعبة الموانع، خلال الجولة الأولى من سلسلة كأس العالم، والتي أُقيمت على ملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة في فبراير الماضي.

ويشهد نهائي السلسلة مشاركة أفضل 36 لاعبًا و36 لاعبة تأهلوا من الجولات الثلاث السابقة التي أُقيمت في القاهرة والمجر وبلغاريا.

وقد حقق المنتخب المصري نتائج مميزة خلال الجولات السابقة، حيث حصد 6 ميداليات جاءت كالتالي:

في جولة القاهرة: ذهبية السيدات (فريدة خليل)، وبرونزية الرجال (مهند شعبان).

في جولة المجر: ذهبية الرجال (معتز وائل)، وفضية السيدات (فريدة خليل).

في جولة بلغاريا: ذهبية وبرونزية السيدات (فريدة خليل وملك إسماعيل على الترتيب).