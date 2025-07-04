يديعوت أحرونوت: الكابينت يناقش غدا ملف الأسرى والوضع في غزة

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، أن من المقرر أن يناقش المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) غدا السبت، ملف الأسرى والوضع في غزة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي قوله إن التوجه هو أن يعلن نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب معا عن الصفقة خلال لقائهما يوم الاثنين، وفقا لما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وأضافت مصادر إسرائيلية، أنه بينما سيناقش مجلس الوزراء قضية الأسرى وغزة غدا السبت، تستعد إسرائيل لتلقي رد من حماس مساء اليوم.

وأوضح مصدر إسرائيلي أن "مؤشرات رد حماس إيجابية للغاية، ومن المتوقع أن تقدم ردًا إيجابيًا قريبًا".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة سما الفلسطينية بأن الصفقة الجديدة تتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة 60 يوما.

وتقترح الصفقة جدولاً للإفراج عن 10 من الأسرى الإسرائيليين الأحياء، مقابل 1000 من الأسرى الفلسطينيين، بحسب القناة 14 الإسرائيلية.