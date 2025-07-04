قررت نيابة باب شرقي في الإسكندرية، اليوم الخميس، حجز المتهمين في واقعة الاعتداء على فتاة بركلها أثناء سيرها على طريق كورنيش البحر بمنطقة الشاطبي، وسط المدينة، وذلك لحين ورود تحريات المباحث.

وخلال التحقيقات، أقر أحد المتهمين بارتكاب الواقعة، كما أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تواصل النيابة تحقيقاتها للوقوف على دور كل متهم، والتوصل إلى هوية المجني عليها تمهيدًا للاستماع إلى أقوالها.

وكانت وزارة الداخلية قد كشفت ملابسات الفيديو المنتشر، والذي يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يعتدي على فتاة بالركل أثناء سيرها في أحد شوارع محافظة الإسكندرية.

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط المتهمين القائمين على تصوير ونشر الفيديو، وعددهم ثلاثة أشخاص، وجميعهم من سكان محافظة الإسكندرية. وبمواجهتهم، أقروا بأنهم شاهدوا الفتاة في نطاق دائرة قسم شرطة باب شرقي.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على قيام أحدهم بالاعتداء على الفتاة على سبيل "المزاح"، وتصوير الواقعة ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وقد تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.