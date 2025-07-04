دبلوماسيان ألمانيان يدعوان إلى وقف عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية

أدان السفير الألماني لدى إسرائيل، اليوم الجمعة، اعتداءات مستوطنين يهود ضد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وكتب السفير شتيفن زايبرت باللغة الإنجليزية على منصة إكس قائلا: "عنف المستوطنين المتطرفين أمر مستنكر، وليس فقط عندما يستهدفون جنود الاحتياط (في الجيش الإسرائيلي)، بل عندما يضايقون ويهاجمون أيضا التجمعات الفلسطينية بشكل منتظم، وهذا يجب أن يتوقف."

وكان زايبرت يتفاعل مع منشور في نفس المنصة كتبه أوليفر أوفتشا، رئيس البعثة الدبلوماسية الألمانية في رام الله.

وكتب أوفتشا في منشوره "إن تصاعد عنف المستوطنين وما يترتب عليه من ضغوط على المجتمعات المحلية أدى إلى ازدياد حالات النزوح، وهذا ينتهك الحقوق الأساسية لهذه المجتمعات ويجب أن يتوقف بشكل عاجل".

ويتوغل المستوطنون مرارا داخل القرى الفلسطينية وهم يحملون أسلحة نارية وهراوات بيسبول وحجارة، ويضرمون النار في المنازل والسيارات، كما يشعلون النار في الحقول وبساتين الزيتون.

وتفيد وسائل إعلام إسرائيلية وشهود عيان بأن تدخل الجيش الإسرائيلي بات يتراجع بشكل متزايد، وأنه يدعم المهاجمين.

وهاجم مستوطنون، منذ أسبوع فقط، منشأة عسكرية إسرائيلية وأضرموا فيها النيران. وقد أدان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بشدة تصرفات هؤلاء المستوطنين.