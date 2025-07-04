رمضان السيد ينتقد تعاقد الزمالك مع جون إدوارد: النادي لا يحتاج إلى سماسرة

أعرب رمضان السيد، نجم الأهلي السابق، عن استيائه من تعاقد نادي الزمالك مع جون إدوارد، معتبرًا أن النادي يمتلك كفاءات وخبرات داخلية تغنيه عن الاستعانة بشخصيات من خارج منظومته، خاصة من يصفهم بـ"سماسرة اللاعبين".

وقال رمضان السيد، خلال ظهوره في برنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد"، إن تعيين إدوارد في موقع مؤثر داخل النادي يثير علامات استفهام كبرى حول آلية اختيار الكوادر، مشيرًا إلى أن تاريخه المهني يرتبط بمجال تسويق اللاعبين، وليس العمل الإداري الفني داخل الأندية الكبرى.

وأضاف: "الزمالك زاخِر بالأسماء الكبيرة التي خدمت النادي كلاعبين ومدربين وإداريين، وكان الأَولى الاعتماد عليهم، فهم الأجدر بقيادة الملفات المختلفة، بحكم انتمائهم وخبراتهم التي تتوافق مع طبيعة وهوية القلعة البيضاء".

وأكد السيد أن المرحلة الراهنة تستوجب إعادة ترتيب البيت من الداخل، من خلال الثقة في أبناء النادي الحقيقيين، الذين يمتلكون الدراية الكاملة بتاريخ الزمالك وظروفه، محذرًا من تكرار الاعتماد على عناصر دخيلة قد لا تملك الفهم الكافي لطبيعة المرحلة.