الأمم المتحدة تعلن اتفاق الحكومة اليمنية والحوثيين لإدارة مياه تعز

أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، توصل الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي إلى اتفاق هو الأول بينهما منذ نحو عشر سنوات لإدارة إمدادات المياه في مدينة تعز التي تعاني شحا حادا وسط البلاد.

وأوضح بيان لفريق الأمم المتحدة في اليمن، أن الاتفاق الفني جرى بين المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في تعز (الخاضعة للحكومة) ونظيرتها في الحوبان (تحت سيطرة للحوثيين).

وأكد أن "هذا الاتفاق يعد خطوة هامة نحو استعادة الخدمات الأساسية في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية معاناة من شح المياه، الأمر الذي سيخفف معاناة مئات الآلاف من السكان".

وأوضح أن الاتفاق "سيسهم في إعادة ربط شبكات المياه والصرف الصحي التي تعطلت منذ قرابة عشر سنوات بسبب النزاع والانقسام المؤسسي في المحافظة".

وبيّن أن هذا التفاهم ثمرة جهود متواصلة بذلتها منظمات دولية وجهات مانحة، قدمت دعماً فنيا وماليا وسهلت الحوار والتنسيق على مدى السنوات الماضية.

وأشار إلى أن صندوق اليمن الإنساني التابع للأمم المتحدة سيستثمر مليوني دولار لربط نحو 90 ألف شخص بشبكات المياه، دعماً للانتقال من الاحتياج الإنساني إلى مسار التنمية المستدامة.

وأشاد الفريق بجهود السلطات المحلية للمياه في تعز، داعيا المانحين والشركاء إلى تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية للمياه لضمان وصول أكثر من 600 ألف شخص إلى مياه آمنة ونظم صرف صحي موثوقة.

ولم تصدر حتى الساعة 09:00 تغ أي تصريحات رسمية من الحكومة أو جماعة الحوثي بشأن الاتفاق.

وضمن تداعيات الصراع المستمر، تشهد مدينة تعز أسوأ أزمة مياه في تاريخها جراء الوضع المعقد لبعض الأحواض المائية فيها، إذ تقع في مناطق تخضع لسيطرة جماعة الحوثي، أو في محيط مناطق التماس القريبة من خطوط المواجهة العسكرية.

وبسبب هذا الوضع، تضاعفت أسعار المياه وتعقّدت جهود تشغيل هذه الأحواض وصيانتها، مع صعوبة وصول الفرق الفنية والمواطنين إليها، ما أدى إلى احتجاجات شعبية طالبت بحلول عاجلة.

وتقول السلطات الحكومية إن بعض الأحواض المغذية للمدينة تقع تحت سيطرة جماعة الحوثي، ومن شأن هذا الاتفاق أن يخفف الأزمة، وفق مراسل الأناضول.

ويشهد اليمن منذ أبريل 2022، تهدئة لحرب بدأت قبل أكثر من 10 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، وقوات جماعة الحوثي المسيطرة على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء (شمال)، منذ 21 سبتمبر 2014.

ودمرت الحرب معظم القطاعات في اليمن، وتسببت في إحدى أكثر الأزمات الإنسانية كارثية في العالم، حسب الأمم المتحدة.