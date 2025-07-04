الإمارات: الدعوات الإسرائيلية لضم الضفة استفزازية ومرفوضة

أدانت دولة الإمارات "بشدة" التصريحات الإسرائيلية الداعية إلى ضم الضفة الغربية المحتلة إلى سيادة تل أبيب، واصفة إياها بأنها "استفزازية ومرفوضة".

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الإماراتية فجر الجمعة، تعليقا على تصريح لوزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، الأربعاء، قال فيه إن "الوقت حان لفرض السيادة" على الضفة الغربية.

وذكرت الوزارة أن الإمارات "تدين بشدة" تصريحات ليفين، مؤكدة أنها "تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية".

وأعربت عن "رفضها القاطع لجميع التصريحات الاستفزازية والإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكافة الممارسات التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر في المنطقة"، حسب المصدر ذاته.

واعتبرت أن مثل هذه التصريحات "تعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار"، مشددة علي "ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تُهدد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

وفي السياق، جدد البيان التأكيد على موقف الإمارات الثابت تجاه "التزامها بتعزيز السلام والعدالة وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق".

والأربعاء، قال ليفين خلال لقائه رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة المحتلة يوسي داغان، إن "الوقت حان لفرض السيادة" على الضفة الغربية، وفق ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

وتتزامن هذه التصريحات مع إبادة متواصلة ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة منذ أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 192 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراض في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي المحتلة "غير قانوني"، وتحذر من أنه يقوض إمكانية معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين، وتدعو إسرائيل منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.