أجهزة استخبارات ألمانية وهولندية: روسيا تزيد من استخدامها للأسلحة الكيميائية في أوكرانيا

تزيد روسيا من استخدامها للأسلحة الكيميائية في أوكرانيا، وفقا لوكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية (بي إن دي) ووكالتين استخباراتيتين هولنديتين.

وجاء في بيان مشترك للاستخبارات الخارجية الألمانية وجهاز الاستخبارات العسكرية الهولندي (إم آي في دي) وجهاز الاستخبارات الهولندي (إيه آي في دي): "أصبح استخدام القوات الروسية للغاز المسيل للدموع والكلوروبكرين ممارسة شائعة ومنتشرة على نطاق واسع".

يذكر أن الكلوروبكرين، المعروف أيضا باسم ثلاثي كلورو نيترو ميثان، هو مادة كيميائية حربية تنتمي إلى مجموعة مواد الحرب الرئوية. وقد استُخدم أيضا في الحرب العالمية الأولى تحت اسم "الصليب الأخضر-1"، حيث كانت تحمل القنابل المعبأة بهذه المواد الكيميائية آنذاك علامة صليب أخضر.

وجاء في البيان أن الكلوروبكرين قد يكون قاتلا بتركيزات عالية في الأماكن المغلقة. وأكدت وكالات الاستخبارات الثلاثة أن استخدام الكلوروبكرين يمثل انتهاكا أكثر فداحة لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، التي تحظر استخدام هذه المادة في الحرب تحت أية ظروف. كما أن استخدام الغاز المسيل للدموع ينتهك الاتفاقية.