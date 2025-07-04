محافظ الإسماعيلية يطلق مبادرة أسماك البلد لأهل البلد

أطلق اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، مبادرة تخفيض الأسماك تحت عنوان "أسماك البلد لأهل البلد" بمجمع الأسماك المطور بطريق البلاجات.

وأكد جلال أن المبادرة تضمنت منتجات متنوعة وطرح 3 أطنان من السمك البلطي الأكثر طلبا من المواطنين وتوفيره من مزارع التل الكبير السمكية والاستجابة لرغبات المواطنين بتوفير كميات من أسماك الطوبارة والجمبري والكابوريا بأسعار أقل بنسبة 30 إلى 50% عن مثيلاتها في الأسواق لتصل الكمية المطروحة من الأسماك خلال المبادرة إلى 5 أطنان ونصف.

وأوضح جلال أن تلك المبادرة تأكيدا على جهود المحافظة المتواصلة لدعم المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وأهمية تكاتف الجهود لتقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، بما يضمن وصول السلع بجودة عالية وأسعار تنافسية للمواطنين.

وأشاد المحافظ بالدور المحوري للتجار والمزارعين، موجهًا الشكر على استجابتهم وتعاونهم مع الجهاز التنفيذي، ما يؤكد أن التنمية الحقيقية لا تتم إلا بتضافر الجهود.

وأشار جلال إلى التنسيق التام بين جميع الجهات المشاركة والتي تعمل ضمن فريق عمل متكامل بهدف نجاح المبادرة وتحقيق الاستفادة الكاملة لجموع المواطنين، مضيفا أن المبادرة تنفذ بإشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية، جهاز حماية وتنمية البحيرات، الثروة السمكية، مديرية الطب البيطري بالتعاون مديرية الصحة والسكان، البيئة، أحياء أول وثان وثالث، مركز ومدينة الإسماعيلية، هيئة التطوير والتجميل.

وتعد المبادرة استكمالًا لسلسلة من المعارض والمبادرات التي أطلقتها المحافظة بهدف القضاء على احتكار الوسطاء وتخفيض الأسعار بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالسوق الحر وتعد نموذجا للتعاون المثمر بين القطاع الحكومي والخاص، حيث يشارك عدد من مزارعي الأسماك وتجار مجمع أسماك الإسماعيلية وسوق الجملة بفاعلية في المبادرة، بتقديمهم كميات من الأسماك بمختلف أنواعها بأسعار رمزية.

ووجه محافظ الإسماعيلية باستمرار توفير خطوط مواصلات مجانية طوال اليوم لتسهيل وصول المواطنين إلى مجمع الأسماك بطريق البلاجات وتوفير خضراوات وفاكهة وسلع غذائية أساسية مثل الزيوت والأرز وبأسعار تنافسية في نفس المكان لتلبية جميع احتياجات المواطنين من مكان واحد.