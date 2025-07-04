 نجم الزمالك السابق يدعم المدير الرياضي بعد جدل «أبناء النادي» - بوابة الشروق
الجمعة 4 يوليه 2025 10:07 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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نجم الزمالك السابق يدعم المدير الرياضي بعد جدل «أبناء النادي»

أمير نبيل
نشر في: الجمعة 4 يوليه 2025 - 9:51 م | آخر تحديث: الجمعة 4 يوليه 2025 - 9:51 م

أكد أيمن يونس نجم نادي الزمالك على أهمية دعم النادي في الفترة المُقبلة ممثلاً في مسؤوليه ومن يديرون عملية إعادة بناء الفريق.

وقال يونس عبر حسابه على "إكس": " لا يوجد أي داعي أو مبرر للخلاف وحاله الوقيعة التي تتم بين بعض نجوم تاريخ الزمالك و وجه نظر بعض الجماهير والنقاد، فالجميع في حالة خوف علي مستقبل الزمالك".

وتابع: "الأهم مسانده نادينا بكل ذكاء وحب وأكيد كل واحد حر في رأيه مادام بلا غرض. كل التوفيق والمساندة ل جون إدوار في عملية الانقاذ الصعبة".

وكان عدد من نجوم النادي السابقين – من بينهم يونس – قد انتقدوا غياب أبناء الزمالك في اختيارات المدير الرياضي للجهاز المعاون للبلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني الجديد للفريق.


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