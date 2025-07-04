نجم الزمالك السابق يدعم المدير الرياضي بعد جدل «أبناء النادي»

أكد أيمن يونس نجم نادي الزمالك على أهمية دعم النادي في الفترة المُقبلة ممثلاً في مسؤوليه ومن يديرون عملية إعادة بناء الفريق.

وقال يونس عبر حسابه على "إكس": " لا يوجد أي داعي أو مبرر للخلاف وحاله الوقيعة التي تتم بين بعض نجوم تاريخ الزمالك و وجه نظر بعض الجماهير والنقاد، فالجميع في حالة خوف علي مستقبل الزمالك".

وتابع: "الأهم مسانده نادينا بكل ذكاء وحب وأكيد كل واحد حر في رأيه مادام بلا غرض. كل التوفيق والمساندة ل جون إدوار في عملية الانقاذ الصعبة".

وكان عدد من نجوم النادي السابقين – من بينهم يونس – قد انتقدوا غياب أبناء الزمالك في اختيارات المدير الرياضي للجهاز المعاون للبلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني الجديد للفريق.