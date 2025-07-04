جاريث بيل يعود إلى كرة القدم عبر بوابة كارديف سيتي

في خطوة مفاجئة، أعلن النجم الويلزي المعتزل جاريث بيل دخوله عالم الاستثمار الرياضي، من خلال الانضمام إلى تحالف أمريكي يسعى لشراء نادي كارديف سيتي، الفريق الذي يمثل مسقط رأسه، مقابل 45 مليون يورو.

ويأتي هذا الإعلان بعد تكهنات سابقة بأن بيل سيتفرغ بالكامل لرياضة الجولف بعد اعتزاله كرة القدم، إلا أن النجم السابق لريال مدريد قرر العودة إلى اللعبة لكن من خلف الكواليس.

ووفقًا لصحيفة ذا جارديان، فإن التحالف الأمريكي تقدم بعرض رسمي لشراء النادي، الذي هبط مؤخرًا إلى دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي (ليج وان) لأول مرة منذ أكثر من 20 عامًا.

وقال بيل في تصريحات رسمية: "نادي كارديف سيتي يعني لي الكثير، وسأكون سعيدًا بالمساهمة في تطويره. أعلم مدى روعة جماهير كارديف وويلز، وسيكون من الرائع أن نحقق شيئًا مميزًا معًا."

ومنذ عام 2010، يملك النادي رجل الأعمال الماليزي فينسنت تان، لكن الأزمات المالية وتراجع النتائج دفعا لفتح الباب أمام صفقات استحواذ جديدة، خصوصًا بعد الهبوط الذي جعل النادي أكثر جاذبية من الناحية الاستثمارية.

وتأتي هذه الخطوة من بيل بعد أشهر من قيام زميله السابق في ريال مدريد، لوكا مودريتش، بشراء حصة في نادي سوانزي سيتي، في خطوة قد تشعل المنافسة بين نجمَي ريال مدريد السابقين في كرة القدم الويلزية.

ويضم سوانزي في صفوفه المهاجم السلوفيني زان فيبوتنيك، بينما يأمل مشجعو كارديف أن تكون مشاركة بيل بمثابة بداية لعودة النادي إلى سابق عهده.