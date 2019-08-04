ضبط كمية كبيرة من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر بمصر القديمة

ضبطت الأجهزة الأمنية في القاهرة صاحب مخزن لاستغلاله فى تصنيع مستحضرات العطارة ومستحضرات التجميل والمنشطات مجهولة المصدر بمصر القديمة وحرر محضر بالواقعة وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

كانت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على صاحب مخزن تابع لإحدى محلات العطارة كائن بمصر القديمة لإدارته المخزن "بدون ترخيص"، واستغلاله فى تصنيع مستحضرات العطارة ومستحضرات التجميل والمنشطات ، مستخدماً خامات رديئة ومجهولة المصدر بكميات قدرها 20 ألف عبوة مستحضرات وكريمات متنوعة 12 طن مواد خام تستخدم فى تصنيع البخور و 20 طن خشب بخور و 4 اطنان أعشاب علاجية و ألفين لتر زيوت مختلفة الأنواع و 270 لتر زيوت عطرية و 540 لتر "سبرتو" و7 مطاحن و 15 ألف عبوة فارغة "معدة للتعبئة" جميعها مجهولة المصدر ، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها

وبمواجهته اعترف بمزاولة مهنة صيدلى بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.