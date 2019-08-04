ننشر حركة التنقلات الداخلية بمديرية أمن الشرقية

اعتمد اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، حركة التنقلات الداخلية.

شهدت الحركة نقل الرائد أحمد متولي، رئيسًا لمباحث مركز شرطة الزقازيق، والمقدم أشرف ضيف، رئيسًا لمباحث قسم ثانٍ الزقازيق، والرائد محمد ثروت، رئيسًا لمباحث مركز أبو كبير، والرائد أحمد بنديري، رئيسًا لمباحث مركز مشتول السوق.

كما تم نقل الرائد أحمد الخولي، رئيسا لمباحث قسم أول العاشر من رمضان، والرائد شادي الكفراوي، رئيسًا لمباحث قسم الصالحية الجديدة، والرائد هاني صفوت، رئيسًا لمباحث مركز أولاد صقر، والرائد أسامة عبدة نصر، رئيسًا لقسم العمليات بإدارة البحث الجنائي.

وتضمنت الحركة تصعيد الرائد رمزي أبو زيد، رئيسًا لقسم تكنولوجيا المعلومات، والرائد أحمد شويخ، رئيسًا لمباحث قسم القُرين، والرائد أحمد غالب، رئيسًا لمباحث الإبراهيمية، والملازم أول محمد مناع، معاونًا لمباحث قسم أول الزقازيق، والرائد محمد صدقي، معاونًا لمباحث مركز الزقازيق.

ونقل المقدم محمود مرسي، مأمورًا لمركز منيا القمح، والعميد مجدي سلامة، مأمورًا لمركز الإبراهيمية، والعميد عصام هلال، مأمور مركز أبو حماد، مأمورًا لمركز بلبيس، والعقيد عمرو مندور، مأمورًا لمركز أبوحماد، والعقيد حسين السماحي، رئيسًا لقسم تنفيذ الأحكام، والعقيد محمد العادلي، مديرًا لإدارة الحماية المدينة، والمقدم رائد ربيع، رئيسًا لفرع البحث الجنائي بقطاع الجنوب، والعقيد مصطفى عرفة، رئيسا لفرع البحث الجنائي بالعاشر من رمضان.

وتجديد الثقة في المقدم حسين أبو فول، رئيسًا لمباحث قسم أول الزقازيق، والرائد محمد النادي، رئيسًا لمباحث قسم فاقوس، والرائد إسلام عواد، رئيسًا لمباحث مركز بلبيس، والرائد محمد فؤاد، رئيسًا لمباحث منيا القمح، والرائد محمود كمال، رئيسًا لمباحث الحسينية.

والرائد أحمد سليم، رئيسًا لمباحث صان الحجر، والرائد محمد حيدر، رئيسًا لمباحث كفر صقر، والرائد محمد درويش، رئيسا لمباحث أبو حماد، والرائد أحمد شاهين، رئيسًا لمباحث ههيا، والرائد أحمد عبدالغفار، رئيسًا لمباحث قسم القنايات.