إحالة 132 من العاملين بمستشفى شبراخيت للتحقيق لغيابهم وترك العمل

أحال الدكتورحمودة الجزار، وكيل مديرية الصحة بالبحيرة، ١٣٢ من العاملين بمستشفى شبراخيت المركزي للتحقيق؛ لغيابهم وتركهم العمل بدون إذن.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة قام بها الجزار اليوم بالمرور على مستشفى شبراخيت في إطار الخطة الموضوعة لمتابعة الانضباط الإداري والرقابة على جميع المنشآت الصحية وتنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام امنة، محافظ البحيرة بتكثيف المرور علي جميع المنشات الصحية ورفع كفاءة الاداء لتقديم خدمة طبية متميزة وبتعليمات الدكتور يسري بيومي وكيل وزارة الصحة بالبحيرة.

ورافق الجزار، الدكتور أحمد الفقي مدير إدارة المستشفيات و فريق تفتيش متكامل من الإدارات المختلفة بديوان عام مديرية الصحة بالبحيرة لتقييم أداء المستشفى والوقوف على اية معوقات والعمل على حلها فورا بالإضافة إلى الانتهاء من خطة تطوير المستشفى خلال العام المالي الحالي.

وتفقد الجزار معظم أقسام المستشفى منها قسم الاستقبال والطوارئ ووحدة المبتسرين والعناية المركزة، منبها بأنه لا مجال لأي مقصر في حق المريض،

وعلى إثر ذلك كلف مدير المستشفى لوضع خطة تصحيحية موازية بالتنسيق مع مديرية الصحة لتلاشي ما تلاحظ من سلبيات أثناء المرور

وأحال العاملين المقصرين والغياب للتحقيق.