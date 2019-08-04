انطلاق حملة تطعيم الأطباء الجدد بمستشفي سوهاج الجامعي

تابع الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الأحد، فعاليات تدشين مشروع تطعيم الأطباء الجدد ضد فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي "B" بمستشفي سوهاج الجامعي، وذلك بحضور الدكتور مصطفي عبد الخالق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور حسان النعماني، عميد كلية الطب، الدكتور أسامة الشريف، وكيل كلية الطب لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حمدي سعد، مدير المستشفى.

وقال "عزيز" إن الجامعة حريصة على توفير الحماية الكاملة للأطباء ضد هذا المرض الخطير، موضحا أن الالتهاب الكبدي الوبائي "B" ينتقل كعدوى بواسطة التعرض لسوائل المريض، مثل الدم نتيجة الوخذ بالإبر، لذلك يعتبر الفريق الطبي المعالج معرضا لخطورة الإصابة بالعدوي إن لم يكن محصنا بالتطعيم.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى عبد الخالق، إن تنفيذ الحملة يأتي في إطار خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب والمنبثقة عن خطة الجامعة في هذا الشأن، وذلك بهدف حماية طلاب المهن الطبية من الأمراض التي يمكن أن تصيبهم خلال دراستهم وتعاملهم مع المرضى.

وأوضح الدكتور حسان النعماني، أنه تم تنظيم تلك الحملة بالتعاون مع اتحاد طلاب كلية الطب، حيث تستهدف أطباء تدريب الامتياز وطلاب الفرقتين الرابعة والخامسة بالكلية، ممن لم يسبق لهم التطعيم من قبل كمرحلة أولى.

وأشار الدكتور أسامة الشريف، إلى أن الأطباء الجدد يتلقون التطعيم بالمجان في وحدة مكافحة العدوي بالدور الثاني بالمستشفي الجامعي، وذلك تحت إشراف الدكتور ممدوح عصمت، مدير الوحدة، بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة.

وأضاف الدكتور حمدي سعد، أن المستشفي الجامعي تعمل من خلال وحدة مكافحة العدوى على تطبيق السياسات والإجراءات التي تضمن دعم النظام الصحي لرعاية المرضي والأطباء والعاملين بداخلها، والحد من انتشار الأمراض المعدية والوقاية منها.