 تعاون إماراتي سعودي لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تعاون إماراتي سعودي لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

(د ب أ)
نشر فى : الأحد 4 أغسطس 2019 - 1:06 ص | آخر تحديث : الأحد 4 أغسطس 2019 - 1:06 ص

أعلنت وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس السبت، توقيع مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للتحريات المالية في المملكة العربية السعودية "لتعزيز وتطوير سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وقع المذكرة علي باعلوي رئيس وحدة المعلومات المالية بالإمارات، والعميد عتيبي المالكي، مدير الإدارة العامة للتحريات المالية في السعودية.

وتهدف المذكرة إلى توفير "إطار عمل مشترك لتبادل المعلومات والخبرات فيما يخص تبادل المعلومات المالية المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة به وتمويل الإرهاب".

وعقد الطرفان اجتماعا لمناقشة توحيد الجهود والتعاون المستمر مع المجتمع الدولي في الأمور المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

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