ننشر رابط نتيجة الثانوية العامة

قامت وزارة التربية والتعليم بتخصيص رابط مباشر على موقعها لمعرفة نتيجة الثانوية العامة فور إعتمادها.
ويمكن الاطلاع علي النتيجة من خلال الرابط التالي:
https://g12.emis.gov.eg/
ومن المقرر أن يعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، وقال أن النتيجة ستكون متاحة الساعة الثانية ظهرا.
وسيوجه شوقي رسالة تبث مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل أخرى سيتم الإعلان عنها اليوم ، لطلبة الثانوية العامة لتهنئتهم بنتيجة الامتحان، وتوجيه التهنئة لأوائل الثانوية العامة.