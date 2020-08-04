ننشر رابط نتيجة الثانوية العامة

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قامت وزارة التربية والتعليم بتخصيص رابط مباشر على موقعها لمعرفة نتيجة الثانوية العامة فور إعتمادها.

ويمكن الاطلاع علي النتيجة من خلال الرابط التالي:

https://g12.emis.gov.eg/

ومن المقرر أن يعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، وقال أن النتيجة ستكون متاحة الساعة الثانية ظهرا.

وسيوجه شوقي رسالة تبث مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل أخرى سيتم الإعلان عنها اليوم ، لطلبة الثانوية العامة لتهنئتهم بنتيجة الامتحان، وتوجيه التهنئة لأوائل الثانوية العامة.